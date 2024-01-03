Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 15°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CÇok bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CÇok bulutluKONYA °C, 13°CÇok bulutluYOZGAT °C, 9°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluDÜZCE °C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıTOKAT °C, 12°CÇok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurluTRABZON °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıÇok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKARS °C, 4°CÇok bulutluMALATYA °C, 7°CÇok bulutluVAN °C, 7°CÇok bulutluÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 5°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlıMARDİN °C, 8°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluSİİRT °C, 7°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu