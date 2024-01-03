HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!

Esenyurt Belediyesi'nde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programında görülen Atatürk posterinin, daha sonra aynı salonda düzenlenen PKK'nın siyasi uzantısı konumunda olan DEM Parti kongresinde kaldırılarak yerine DEM Parti flaması asılması dikkat çekti. CHP'nin 'doğu mitinglerinde' Türk bayrağı kullanmaması, hatta İstanbul mitinginde PKK'nın elebaşı Öcalan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün bayraklarının yan yana yer aldığı görüntülere bir yeni skandal görüntü daha eklendi. CHP'nin daha öncede eski adı HDP olan DEM Parti'nin oyunu almak için Türk Bayrağı'nı kaldırması yaşanan ‘flama' krizi ile yeniden gündeme geldi. CHP'nin her fırsatta milli duyguları ve Atatürk'ü malzeme yaparak siyasi rant haline getirmesi ile 'değerler' konusundaki ‘ikiyüzlülüğü' bir kez daha gözler önüne serildi.Esenyurt Belediyesi'nde, Sarıkamış etkinliği düzenlendi. Aynı salonda daha sonra PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin Esenyurt kongresi yapıldı.İki programa da Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı. Bozkurt, programlardan çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlardaki ayrıntı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Burçak Uygun'un dikkatini çekti. Resmi hesaptan paylaşılan fotoğraflarda; ilk programda yer alan Atatürk portresinin kaldırıldığı, ikinci programda yerine DEM Parti flaması asıldığı görüldü.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uygun, şu ifadeleri kullandı:“CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kültür merkezinde çekilmiş iki fotoğraf. Birinde Atatürk fotoğrafı yer alırken diğerinde yok. Çünkü DEM Partililer (HDP), program öncesi Atatürk fotoğraflarını kaldırdı. CHP'li yönetim ise bu duruma tepkisiz kaldı.Süper Kupa maçı üzerinden Atatürk duyarı kasanların, DEM Partililerin Atatürk fotoğraflarını indirmesine sessiz kalması tam bir ikiyüzlülük. Menfaatlerine ters düştü mü Atatürk bile umurlarında değil. Ha Disney kafasıha CHP kafası. İkisi de tatlı su solcuları!”CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile tanınan eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapmıştı. Nuşirevan Elçi, 2023'ün Ocak ayında CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organı Rudaw'a Kürtçe röportaj vermesi ile gündem olurken aynı zamanda da kürsüde normalde olan Türk Bayrağı'nın kaldırılması ile skandala imza atmıştı. Nuşirevan'ın Rudaw röportajında, Türk bayraklarına yer verilmemesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. CHP'nin HDP oyu için önce Türk Bayrağı'nı kaldırması daha sonra Atatürk posterini kaldırması ile CHP'nin 'değerler' konusundaki ‘ikiyüzlülüğü' bir kez daha gözler önüne serildi.CHP'nin 17 Mart 2014 tarihinde Tunceli'de yaptığı mitingte Türk bayrağının kullanılmaması tepki toplarken Hakkari ve Diyarbakır'da gerçekleşen mitinglerde de Türk Bayrağı'nın olmayışını gündeme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından getirilmişti.23 Mayıs 2011 tarihinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de tek bir Türk bayrağının dahi rastlanmadığı alana “Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı”nı kabul edeceğinin sözünü verdi.15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin ardından ilân edilen olağanüstü hale (OHAL) karşı “sivil darbe” nitelemesi yapan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kartal'daki mitinginde Atatürk ve Öcalan'ın resimlerinin yer aldığı bayraklar yan yana boy gösterdi.2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin aday gösterdiği Muharrem İnce'nin seçim otobüsünün etrafı ise HDP bayraklarıyla donatıldı.