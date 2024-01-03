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Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...

İstanbul'da yüz binlerin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir adlı vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek vererek sosyal medya hesabından 'Eline Sağlık' paylaşımı yapan Fatih Altaylı için harekete geçildi. Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
Ekleme: 3.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 3.01.2024 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı 'Eline sağlık' paylaşımıyla ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan resen soruşturma başlattı.

KİRLİ KAMPANYANIN ADI: 'ELİNE SAĞLIK'

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı.

Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...

Provokatörler, saldırıyı gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya sosyal medya üzerinden sistematik biçimde 'Eline Sağlık' paylaşımlarıyla arka çıkmıştı.

CHP yandaşlığıyla bilinen Fatih Altaylı da saldırgan gence ve bilinçli provokasyon çalışmalarına destek vererek X hesabından 'Eline sağlık' demişti.

Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...

Fatih Altaylı gelen tepkiler sonrası skandal paylaşımını silmişti.

'İSRAİL VE PKK'YA LANET MİTİNGİ'NE KATILANLARA DA HAKARET ETMİŞTİ!

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen 'İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi'ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
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