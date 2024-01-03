Başkan Erdoğan Savunma Sanayii İcra Komitesi'ni toplayacak: Gündem yerli ve milli silah teknolojiler...

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından gerçekleştirilecek. Toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.