WhatsApp'a yeni özellik: Animasyonlar devre dışı kalacak

WhatsApp, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellikle geliyor.Android beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, sohbetlerdeki animasyonlu emoji, çıkartma ve GIF'lerin kontrol edilmesini sağlıyor.WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerdeki animasyonları istedikleri gibi yönetmelerine olanak tanıyacak. Bu özellikle, kullanıcılar şu ayarlamaları yapabilecek:Emoji animasyonlarını açma/kapamaÇıkartma animasyonlarını açma/kapamaBu özellik, kullanıcıların WhatsApp deneyimini kişiselleştirmelerine ve dikkat dağıtıcı animasyonlardan kaçınmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar, hangi animasyonların etkin olacağını kendileri seçebilecekler.ÇIKIŞ TARİHİAnimasyonları yönetme özelliği, şu anda test aşamasında. WhatsApp, bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.