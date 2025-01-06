İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi

26 Aralık'ta yapılması planlanan ancak 6 Ocak'a ertelenen UKOME toplantısı, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin geleceğini belirleyecekti.Bu kapsamda İstanbul'un toplu ulaşım araçlarındaki yeni ücretlendirme tarifesini görüşmek için toplanıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını içeren teklifini sundu.Bu teklif, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, füniküler ve taksi ücretlerini kapsıyor.UKOME'nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 6 Ocak'ta yapacağı toplantıda zam oranı netleşecekti.Ancak, İBB'nin önerdiği yüzde 55'lik zam teklifi, toplantı sonunda kabul edilmedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü.Bu oran da kabul edilmeyince ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi.Bundan sonraki süreçte alt komisyonda yapılacak toplantılar sonrası ortaya çıkacak zam teklifi UKOME gündemine getirilecek ve sonrasında teklif oylanacak.