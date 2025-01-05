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Beyaz Gazete
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36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz gale getirildiğini bildirdi.

36 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 5.01.2025 - 17:01 Güncelleme: 5.01.2025 - 17:09 / Editör: Edin Uslu
36 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, 'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!' ifadeleri kullanıldı


36 terörist etkisiz hale getirildi