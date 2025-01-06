Ukrayna'nın sürpriz atağı: Rusya'ya 'nükleer' uyarısı

Ukrayna'nın dün Ağustos'ta ele geçirdiği Rus toprağı Kursk'taki Rus ilerleyişini durdurmak için başlattığı sürpriz karşı saldırı savaşta sıcak gelişmelerle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Su-34 savaş uçakları ile Kursk bölgesinin sınırındaki zırhlı araçlara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kalesine saldırdığını öne sürerken Ukrayna ordusuna ait en az sekiz İHA'nın düşürüldüğünü söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, resmi TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Ukraynalıların Rus saldırısını durdurmak için karşı saldırılar başlattığını Pazar günü duyurmuştu. Bakanlık, Ukrayna güçlerine karşı birkaç bölgede hava gücünün kullanıldığını söyledi. Ukrayna ordusu ilk olarak Ağustos ayında Kursk'a bir saldırı başlatmıştı ve Rus ve yakın zamanda konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna birliklerini sınırdan geri püskürtme çabalarına rağmen ele geçirdiği toprakların çoğunu elinde tuttu.Ukrayna tarafı ise ise sınır bölgesindeki yeni karşı saldırı başlattıktan sonra 'Rusya hak ettiğini alıyor' açıklaması yaptı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başkanı Andrii Kovalenko, Kursk'un çeşitli yerlerinde Rus güçlerine karşı sürpriz saldırılar düzenlediğini söyledi.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanı Andriy Yermak, Pazar günü Telegram'da yaptığı kısa bir paylaşımda şunları söyledi: 'Kursk bölgesinden iyi haber, Rusya hak ettiğini alıyor.'ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Pazartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Kursk'taki tutumunun 'önemli' olduğunu, çünkü 'önümüzdeki yıl gerçekleşebilecek olası bir müzakerede hesaba katılacağını' söyledi.Blinken, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise Çin'in Moskova'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardığını söyledi. 20 Ocak'a kadar görevde olacak bakan, ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemelen Ukrayna'ya karşı nükleer bir seçeneği değerlendirdiği için 'çok endişeli' olduğunu belirtti.Bakan, 'Olasılık yüzde 5'ten yüzde 15'e çıksa bile, nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bundan daha ciddi bir şey olamaz' dedi.