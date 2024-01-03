ABD'den İsrail'e gönüllü göç resti: Kışkırtıcı ve sorumsuzca

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır devam ediyor.7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere 22 bin 185 Filistinli can verdi.Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD, bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail devleti için en iyisini yapacağız.' ifadelerini kullandı.Ben-Gvir, yüz binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nden göç etmesinin Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerine dönüp güven içinde yaşamalarına olanak tanıyacağını ve İsrail ordusunun askerlerini koruyacağını savundu.Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de konuya ilişkin, 'Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir.' dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich düşüncelerini 'kışkırtıcı ve sorumsuzca' şeklinde niteleyerek ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetti.