Muğla’da düzensiz göçmen operasyonunda bin 791 kişi yakalandı

Jandarma, polis ve sahih güvenlik ekipleri tarafından yürütülen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda bin 791 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

Düzensiz göçmenlere ilişkin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Yetkililer yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan göçmenleri tek tek tespit ediyor.16 Aralık 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen operasyonda, yasal olmayan yollardan Muğla'ya girdiği tespit edilen bin 791 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.Göçmenler yapılan işlemlerin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan ve göçmen kaçakçısı olduğu düşünülen 21 kişi de gözaltına alındı.Operasyonlarda yönelik aramalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 12 araç, 6 bot ve 6 motor ekiplerce yakalandı.Muğla il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği bildirildi.