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Konya'da narkotik operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Kentte harekete geçen narkotik ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 2.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 2.01.2024 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Konya'da narkotik operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı
Güvenlik güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Yeni bir operasyonun adresi de Konya oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçti.

Narkotik ekipleri, il merkezinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 25 parça haline yaklaşık 15 kilogram esrar, 122 gram metamfetamin, 783 adet uyuşturucu hap, 78 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 şahsın yerlerini tespit etti.

Tespit edilen ikametlere operasyon düzenleyen ekipler, aranan 10 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

5'i tutuklandı

Zeki Dursun'un aktarımına göre; şahıslar adli mercilere teslim edildi. 4 ayrı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da narkotik operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

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