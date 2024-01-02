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İzmir açıklarında hortum oluştu

İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan hortum paniğe neden oldu.

Ekleme: 2.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 2.01.2024 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
İzmir açıklarında hortum oluştu
İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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