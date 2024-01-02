Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor

Dünyada teknoloji ve sağlamlık denilinci hiç kuşku yok ki akla ilk önce Japonlar gelir.Özellikle ürettiği teknolojik ürünlerde sağlamlığı ve dayanıklılığı ön plana çıkaran Japonya'yla ilgili yıllardır 'mükemmeliyetçilik ve kusursuzluk' tanımları üzerinde durulur.Ancak bu sefer öyle olmadı...Japonya'nın başı bu kez de uçak kazasıyla dertte.Dün 7,5 şiddetinde deprem ile sallanan Japonya bugün ise Tokyo'dan gelen haberin şokunu yaşadı.Japonya Havayolları'na ait bir uçak Tokyo'nun Haneda Havalimanı'ndaki pistte sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.Çarpışma sonrası alevlerin içinde kalan yolcu uçağında 367 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.Yolcu uçağında bulunanlar kısa süre içerisinde tahliye edilirken, sahil güvenlik uçağındaki 6 kişinin 5'inden haber alınamadığı açıklandı.Sahil güvenlik uçağının Nııgata Havaalanı'ndaki üsse deprem bölgesi için yardım taşıdığı aktarıldı.Haneda Havalimanın bütün pistleri kapatıldı.