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Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor

Çarpışan 2 uçak sonrası büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken yıllardır akıllara Japonya ile ilgili kazınan kusursuzluk ve mükemmellik algısı yıkılmış oldu.

Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
Ekleme: 2.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 2.01.2024 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
Dünyada teknoloji ve sağlamlık denilinci hiç kuşku yok ki akla ilk önce Japonlar gelir.

Özellikle ürettiği teknolojik ürünlerde sağlamlığı ve dayanıklılığı ön plana çıkaran Japonya'yla ilgili yıllardır 'mükemmeliyetçilik ve kusursuzluk' tanımları üzerinde durulur.

Ancak bu sefer öyle olmadı...

Japonya'nın başı bu kez de uçak kazasıyla dertte.

Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor

Uçaklar pistte birbiriyle çarpıştı

Dün 7,5 şiddetinde deprem ile sallanan Japonya bugün ise Tokyo'dan gelen haberin şokunu yaşadı.

Japonya Havayolları'na ait bir uçak Tokyo'nun Haneda Havalimanı'ndaki pistte sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası alevlerin içinde kalan yolcu uçağında 367 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor

6 kişinin 5'inden haber alınamıyor

Yolcu uçağında bulunanlar kısa süre içerisinde tahliye edilirken, sahil güvenlik uçağındaki 6 kişinin 5'inden haber alınamadığı açıklandı.

Sahil güvenlik uçağının Nııgata Havaalanı'ndaki üsse deprem bölgesi için yardım taşıdığı aktarıldı.

Haneda Havalimanın bütün pistleri kapatıldı.
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Dünya Tokyo'daki uçak kazasını konuşuyor
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