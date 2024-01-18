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Stajda hayatını kaybeden Arda'yla ilgili yürek yakan detay

Staj yaptığı işletmede ihmal sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul'la ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Öz annesinin Arda 7 aylıkken vefat ettiği, Arda'nın bunu hiçbir zaman bilmediği öğrenildi.

Ekleme: 18.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Stajda hayatını kaybeden Arda'yla ilgili yürek yakan detay
İstanbul'da staj yaptığı işletmede ihmal sonucu ölen liseli Arda Tonbul (14) ile ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Öz annesi Emine Tonbul'un Arda 7 aylıkken kalp krizi sonucu vefat ettiği ve Arda'nın bunu hiçbir zaman bilmediği öğrenildi. Arda'nın, baba Reşat Tonbul'un ilk eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi Döndü Tonbul'u annesi bildiği, ailenin Arda'ya ileriki yaşlarında gerçeği söylemeyi planladığı öğrenildi. Arda, hiç görmediği, bilmediği öz annesinin Giresun'un Çamoluk ilçesi Karadikmen Köyü'ndeki mezarının yanıbaşına defnedildi. Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) haftanın bir günü okulda eğitim görürken, staj eğitimini de haftanın 4 günü metal, demir ve çelik alanında Büyükçekmece Hadımköy'deki bir şirkette yapan Arda Tonbul, 9 Ocak'ta inanılmaz bir kaza yaşadı.

Stajda hayatını kaybeden Arda'yla ilgili yürek yakan detay

Arda'nın başı, staj gördüğü işyerinde metal ve demirçelik alanında faaliyet yürüten işletmedeki sac büküm makinesine sıkıştı. Yalnız kaldığı sırada sac büküm makinesine bakarken farkında olmadan ayağı makine düğmesine çarpmasıyla makine çalıştı ve kaza yaşandı. Ağır yaralanan ve çalışanlar tarafından makineye sıkışmış hâli 16 dakika sonra fark edilen talihsiz çocuk, 8 gün süren ölüm kalım savaşında yenik düştü ve önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'dan memleketi Giresun'a götürülen Arda Tonbul, Çamoluk ilçesi Karadikmen Köyü'nde gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Evlat acısıyla yıkılan baba Raşit Tonbul, eşi Döndü Tonbul ile birlikte taziyeleri kabul etti. Büyük bir ihmal sonucu yaşamını yitiren Arda'dan geriye göz yaşartan bir detay kaldı.

Stajda hayatını kaybeden Arda'yla ilgili yürek yakan detay

Sabah gazetesinden Huzeyfe atıcı haberine göre, Arda henüz 7 aylıkken annesi Emine Tonbul'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve Arda'nın öz annesini hiç bilmediği ortaya çıktı. Baba Reşat Tonbul'un ilk eşinin vefatının ardından Döndü Tonbul ile evlendiği ve Arda'nın yıllarca kendisini gözünden sakınmayan Döndü Tonbul'u gerçek annesi bildiği öğrenildi. Baba Reşat Tonbul ve ailesinin, Arda'ya ileriki yaşlarda gerçeği anlatmayı planladığı ancak Arda'nın bu gerçeği öğrenemeden öldüğü belirtildi. Genç Arda dün dualar arasında annesi Emine Tonbul'un yanına defnedildi. Arda Tonbul, 13 yıl sonra öz annesine mezarda kavuştu.

Stajda hayatını kaybeden Arda'yla ilgili yürek yakan detay
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