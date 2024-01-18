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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapor göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 18.01.2024 - 08:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
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