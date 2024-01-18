Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu