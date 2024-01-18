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Beyaz Gazete
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AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Ankara dahil 48 ilin belediye başkan adayını tanıtacak. Başkan Erdoğan, illerin ilçe adaylarını ise kurmaylarına emanet etti. AK Parti'de beyannamenin ise 30 Ocak'ta açıklanması planlanıyor.

AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da
Ekleme: 18.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da
7 Ocak'ta İstanbul'da 26 adayını açıklayan AK Parti bugün 48 şehrin belediye başkan adayını Ankara ATO'da kamuoyuna tanıtacak.

İstanbul'da gerçekleştirilen programın benzeri olması beklenen tanıtımda Başkan Erdoğan adayları alfabetik sıraya göre sahneye çağıracak.

AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da


İLK KEZ ÇALINACAK ŞARKILARA YER VERİLECEK

Programda yerel seçim şarkıları seslendirecek. Bu kapsamda ilk kez çalınacak şarkılara da yer verilecek.

'Bir şehir bir millet bu kalplerin ortasında, Ankara Ankara canım başkentim, kararlıyız biz çalışmaya her taşında, sokağında' sözleri tüm salonda yankılanacak.

AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da


İLK İSTANBUL İLÇELERİ AÇIKLANACAK

Cumartesi günü İstanbul'un ilçeleri Başkan Erdoğan başkanlığında kamuoyuna tanıtılacak.

Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir'in ilçeleri yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak. Diğer illerin ilçe adaylarını ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla tanıtılacak.

AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da


26 BELEDİYE AÇIKLANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak'ta açıklamıştı.

Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:

'Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk.'

AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da

MİTİNG PROGAMLARI BAŞLIYOR

Seçim beyannamesi ise 30 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek programla duyurulacak.

Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Miting programları da en kısa sürede başlayacak.

MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek. Erdoğan uzun süredir gitmediği Tunceli, Bilecik gibi ilçelerde de mitingler yapacak.

AK Parti'de 48 il bugün açıklanıyor! Ankara ve İzmir adayı için gözler Erdoğan'da

ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne de sayılı günler kaldı.

Tarihin en büyük depremlerinden birini yaşayan Afetten etkilenen illeri ayağa kaldırma çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bu doğrultuda Başkan Erdoğan 6 Şubat'ta deprem bölgesi illerini ziyaret etmeye başlayacak.














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