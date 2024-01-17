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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna saatler kaldı

Türkiye'nin uzay serüveninde önemli bir adımı geride bırakmak üzere.. Ülkemizin ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı bu gece 01.11'de uzaya fırlatılmış olacak.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna saatler kaldı
Ekleme: 17.01.2024 - 08:52 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna saatler kaldı
Heyecan dorukta..

İlk insanlı uzay yolculuğu için tüm Türkiye nefesini tutmuş durumda.

Bu gece uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak.

Bu önemli misyon, ABD'nin güneydoğu eyalettlerinden Florida'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç milletvekili Zehranur Aydemir ve bilim insanlarından oluşan bir heyet ABD'ye gitti.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna saatler kaldı

Fırlatma töreni meydanlardan takip edilebilecek

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok kentte fırlatma anı meydanlardan izlenebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma Töreni saat 23.00'ten itibaren takip edilebilecek.

Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.

13 bilim deneyi belirlendi

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

3 astronot eşlik edecek

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, 'Ax-3' görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.
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