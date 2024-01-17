Gazze'de can kaybı 24 bin 448'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 103'üncü günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybettiği, 350 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 448’e, yaralı sayısının ise 61 bin 504’e yükseldiği belirtildi.