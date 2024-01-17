7 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: Örgüte ait 18 barınma alanı imha edildi

Kahraman Mehmetçik zorlu kış şartlarında da terörle mücadelesini sürdürüyor.Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarla örgüte ağır darbe vuruluyor.Örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getirilirken, barındıkları mağara ve sığınaklar da tespit edilerek imha ediliyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri, Kahramanlar-44 operasyonları için harekete geçti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.'Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları gerçekleştirildi.Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda EL BOMBASI, KARA MAYINI, EYP DÜZENEĞİ ve MÜHİMMAT ele geçirildi.'Paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verildi:Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde...Ele geçirilenlerRoketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği,Dürbünlü makinalı tüfekTabanca,Anti-personel kara mayını,Gece görüş cihazı,El bombasıHavan mühimmatı,Çok sayıda mühimmat,Dürbün,Telsiz,El Yapımı Patlayıcı ve Bombalı Tuzakla eylem yapmak için1 kg 250 gram C3 plastik patlayıcı madde,2 kg 300 gram patlayıcı madde,51 adet kablosuz fünye,1 adet sinyal güçlendirici,230 metre kablo,7 metre infilaklı fitil,16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği,2 adet elektronik ateşleme kumandası ve43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.'Sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi'Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.