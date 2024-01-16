Yaşar Güler'den Pençe Kilit yorumu: Orada olmasaydık daha büyük bedeller ödeyecektik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) terörle mücadele kapsamında toplantı.Meclis'te oturumun açılışı sonrasında Numan Kurtulmuş'un ardından söz hakkını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aldı.Pençe Kilit operasyonunun öneminden bahseden ve terör mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Yaşar Güler Şırnak Gabar'a dikkat çekti.Terörle mücadeledeki başarının tesadüfen elde edilmediğini söyleyen Güler, şu ifadelerle devam etti;Bugün Türkiye'nin en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Şırnak Gabar'da güvenli bir şekilde petrol çıkartılabiliyorsa, Hakkari'nin yaylaları turistleri ağırlıyor, festivallere ev sahipliği yapabiliyorsa bunlar hep kahraman ordumuzun teröristleri sınırlarımızın ötesinde, terörü kaynağında yok etme stratejisidir. Terörle mücadeledeki başarı tesadüfen elde edilmedi.Bakan Güler, konuşmasının devamında şu ifadeleri aktardı;Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik.Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor.Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu.