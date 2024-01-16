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Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kendisini terk edip, baba evine dönen, birlikte yaşadığı kadınla konuşmak için kadının babasının evine giden G.G. (17), dehşet saçtı. G.G’nin vurduğu ileri sürülen kayınpeder Rıza Renkliışık (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıza Renkliışık’ın 14 yaşındaki oğlunun vurduğu İbrahim Gerez (20) ise ağır şekilde yaralandı. Cinayetle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekleme: 16.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralıOlay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.G., bir süredir birlikte yaşadığı Ş.R. kendisini terk edip baba evine döndü. G.G., birlikte yaşadığı Ş.R'nin geri dönmesini istemek için yakınları ile birlikte babası Rıza Renkliışık'ın evine gitti. Burada iki taraf arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada G.G., baba Rıza Renkliışık'ı silahla vurdu.

Bunun üzerine Renkliışık'ın 14 yaşındaki oğlu E.R. ise karşı gruptan İbrahim Gerez'i göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Rıza Renkliışık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan İbrahim Gerez'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.G. ile birlikte Sadık A. (23), Dilek D. (44) ve E.R'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

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