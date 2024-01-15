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Survivor’da işler değişiyor! Acun Ilıcalı ada konseyini topladı...

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor All Star yeni bir döneme giriyor. Acun Ilıcalı değişiklikleri “İşte değişim böyle yapılı” diyerek anlattı. İşler tamamen değişecek…

Ekleme: 15.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Survivor’da işler değişiyor! Acun Ilıcalı ada konseyini topladı...TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star yayına bir dizi yenilikle giriş yapmıştı. Acun Ilıcalı başka yarışmada oynanacak oyunların daha çok strateji ve akıl oyunları ağırlıklı olarak ilerleyeceğini söylemişti.

Yarışmanın yayınlanan 7. Bölümünde Ilıcalı, yeni sürprizi açıklamak için ada konseyini topladı.

Ada konseyinde Ilıcalı, yapacağı sürpriz yeniliklerin oyun kuralları ile ilgili olduğunu açıkladı. Ilıcalı, yaptığı açıklamasa ise;

'Survivor All Star'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz. Eleme yoksa ani ada konseyleri genelde size bir haber vereceğimiz zamanlarda oluyor. Bu sene sürprizler senesi demiş miydik? Bu konuda kimsenin şüphesi var mı? Sürprizlerle ilgili konseye hoş geldiniz.

Şimdi sürprizler dedik takım kadrolarını kurduğumuz zaman ne demiştik; her an her şey olabilir. Survivor'ın bir parçası da bu değil mi? Peki şimdi sizin takımla ilgili bir değişiklik yaparsak, bu konuyu nasıl karşılarsınız. Mutsuz olursunuz.” İfadeleri ile başladı.

Takımlarda oyun sistemi de değişiyor…

Konuşmasına devam eden Ilıcalı, “Arkadaşlar takımların değişimiyle ilgili size vereceğim haber şu: Takımlar bu hafta değişmeyecek. Değişecek ama bu hafta değil. Sürprizimiz şu; bugünden sonra oyun sistemi değişiyor. Oyun tek tur oynanacak, 12'de bitecek. Kadın erkek şeklinde oynanacak. Ancak bu oynama şekli bir takım sekiz olana kadar sürecek. Bir takım sekize ulaşana kadar kadın erkek yarışıyorsunuz.

Takım 8 olduğu anda her şey bir anda duruyor ve o an itibariyle 8 ila 12 arası arkadaşlar bayrak yarışıyla olacak. İkili şekilde olup yarışacaksınız. Bayrak yarışındaki büyük ayrıntı şu finalde kadın erkek beraber atış yapıyorsunuz. Aynı anda atış yapacaksınız. Hedefin sayısı artırılacak beraber finale gideceksiniz. Buradaki en önemli konu, takımlardaki doğru eşleşmeleri bulma bölümü. Kaderinizi buralar belirleyecek.

Bu uygulama yarından itibaren başlayacak. Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor.' ifadeleriyle yapılacak yenilikler hakkındaki konuşmasını noktaladı.

Survivor’da işler değişiyor! Acun Ilıcalı ada konseyini topladı...
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