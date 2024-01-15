İki kilo uyuşturucuyla yakalandı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi'ne bağlı Ferah Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. T.Ö. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir hassas terazi, iki kilo 35 gram Skunk maddesi ve 39 bin 750 lira nakit para ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.