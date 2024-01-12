Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri! Halil Umut Meler geri döndü
TFF, Süper Lig'in 20. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig devre arasına girmeden kaldığı yerden hızlıca devam ediyor.
Lider Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken takımlar da transferlerle kadrolarını güçlendirmek istiyor.
Halil Umut Meler geri döndü
Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay
Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker
Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Lider Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken takımlar da transferlerle kadrolarını güçlendirmek istiyor.
Halil Umut Meler geri döndü
Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Kurtay
Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker
Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan