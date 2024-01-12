Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri! Halil Umut Meler geri döndü

Süper Lig devre arasına girmeden kaldığı yerden hızlıca devam ediyor.Lider Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken takımlar da transferlerle kadrolarını güçlendirmek istiyor.Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali MetoğluAnkaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk KurtayBaşakşehir-Alanyaspor: Arda KardeşlerRizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslanİstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut MelerSamsunspor-Sivasspor: Burak Şeker