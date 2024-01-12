Fenerbahçe durmuyor! Bir isimle daha görüşmeler başladı

Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe bir takviye de forvet bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Batshuayi'nin olası ayrılığını göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertliler, Partizan'ın golcüsü Matheus Saldanha'nın peşine düştü.Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Partizan forması giyen Matheus Saldanha için oyuncunun kulübü ile resmi görüşmelere başladı. Türkiye'den bir menajere oyuncu tarafıyla görüşmesi için ‘resmi yetki' verildi.24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 15 gol ve 5 asiste oynadı. Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon euroya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.