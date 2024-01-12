Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesinden yürekleri dağlayan sözler!

Türkiye Taha Duymaz'ı yemek videolarıyla tanımıştı. Sosyal medyada yemek tarifleri vererek milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalanmıştı. Enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştı.19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz'ın sözleri yürekleri dağladı. Taha'nın çok iyi bir insan olduğunu belirten Meryem Duymaz, 'Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar.Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha'm her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı.Taha'mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum.Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum' dedi.TAHA DUYMAZ'IN MUTFAĞINDA YATIYORDepremden bu yana Taha'nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Duymaz, 'Burada Taha'nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum.Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Taha'mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum.Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum' diye konuştu.Baba Mehmet Duymaz da evlatlarının acısını unutamadığını belirterek 'Neredeyse 1 yıl olacak, hiç unutamıyoruz.Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat.Depremde 3 evladım vefat etti, hepsini özlüyorum' şeklinde konuştu.Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğmuştu.Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, YouTube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanınmıştı...