TMSF'den Dilan Polat açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmelerini kayyum atanmadan önce imzaladığını bildirdi.TMSF, son günlerde, kayyumluk göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zaruretinin doğduğunu bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF'yi kayyum olarak atayabilmektedir. Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır.Polat Grubu şirketleri; kayyum atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır.Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyumluk kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler'