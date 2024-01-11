Avantajlı otobüs bileti Bilet Dükkanı'nda!
Bilet Dükkanı’nın yeni hizmeti otobüs bileti ile Türkiye’nin her köşesine avantajlı fiyat imkânı ile gidebilirsiniz. İster yakın ister uzak mesafe olsun, konforlu yolculuk ve kaliteli hizmetiyle öne çıkan çok sayıda otobüs firması Bilet Dükkanı’nda sizi bekliyor.
Online otobüs bileti al fikri aklınıza gelir gelmez, online seyahat portalları arasında öne çıkan Bilet Dükkanı web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilir ve ülkenin tüm il ve ilçelerine kolayca gidebilirsiniz.
İstanbul otobüs bileti, Ankara otobüs bileti ya da Antalya otobüs bileti gibi yoğun rotalarla birlikte dilediğiniz her yere online otobüs bileti alma imkânı bulunan Bilet Dükkanı'ndan ucuz otobüs bileti almak için kalkış ve varış noktasını seçmeniz, gidiş tarihini belirlemeniz ve ardından ödeme yapmanız yeterlidir. İşleminizi tamamladıktan sonra tarafınıza iletilecek olan bilgilendirme e-postası ya da SMS mesajıyla direkt otogara giderek otobüsünüze binebilirsiniz.
https://www.biletdukkani.com/otobus-bileti sayfasından hemen rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.
BİLET DÜKKANI İLE AKILLI SEYAHAT FIRSATLARINI KEŞFEDİNTurizm sektöründe 30 yıldır başarılarıyla öne çıkan Bilet Dükkanı, Akıllı Seyahat Fırsatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Uçak bileti, otobüs bileti, otel, araç kiralama ve transfer hizmetleri ile seyahatiniz boyunca yanınızda olan Bilet Dükkanı, avantajlı kampanyaları ile bütçenize uygun bir yolculuk imkanı sunuyor.
Kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak; dünyanın önde gelen hava yolları ile dilediğiniz yere uçak bileti alabilir, Türkiye'nin dört bir yanına çok sayıda otobüs firması seçeneği ile online otobüs bileti alarak gidebilir, rahat ve güvenilir bir konaklama için otel rezervasyonu yaptırabilir ve konforlu bir ulaşım için araç kiralama ve transfer hizmetlerini değerlendirebilirsiniz. Tüm bunların hepsini tek bir yerden hızlı bir şekilde gerçekleştirirken birbirinden avantajlı kampanyalardan yararlanarak dilediğiniz gibi bir planlama yapabilirsiniz.
Ayrıcalıklı fiyatlarla ister yurt içi veya yurt dışı uçak biletini ister ucuz otobüs bileti al seçeneğini tercih edin, Bilet Dükkanı ile seyahatinizin konforlu geçeceğinden emin olabilirsiniz. Bunun yanında huzur dolu hissedeceğiniz bir otel rezervasyonu ve araç kiralama ya da transfer hizmeti alarak yolculuğun tadını doya doya çıkarabilirsiniz.
Yurt içi ve yurt dışında toplam 7 ofisi bulunan Bilet Dükkanı, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesidir ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) üye A Grubu seyahat acenteleri arasında yer alır.
BİLET DÜKKANI'NDA AKILLI SAATLER AVANTAJI
Bilet Dükkanı'nın Akıllı Seyahat Fırsatları ile gezmelere doyamayacaksınız. Uçak bileti, otobüs bileti, otel, araç kiralama ve transfer alışverişlerinizde sürpriz kampanyalardan yararlanarak hayalinizdeki tatili dilediğiniz gibi planlayabilir veya son dakika iş seyahatine rahatça çıkabilirsiniz.
Genellikle haftada bir gerçekleşen ve yalnızca 2 saat süren Akıllı Saatler Kampanyası ile seyahatinizi ayrıcalıklarla planlayabilirsiniz. Böylece İstanbul Bakü uçak bileti, İstanbul Roma uçak bileti, İstanbul Prag uçak bileti gibi popüler yurt dışı uçak biletlerinde anında indirim fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca yine Akıllı Saatler Kampanyası; İstanbul Ankara uçak bileti, Ankara İzmir uçak bileti, İstanbul Mardin uçak bileti başta olmak üzere tüm yurt içi uçak biletlerinde de anında indirim kazanma fırsatı sunuyor.
Bunun yanında Bilet Dükkanı; yeni üyelere özel hediyeler, hava yolu kampanyaları ve özel gün fırsatları ile hem konforunuzu hem de cebinizi düşünüyor. Bilet Dükkanı'nın web sitesinden veya mobil uygulamasından kolayca üyeliğinizi oluşturarak uygulama içi sanal cüzdanınızı oluşturabilir ve keyifli seyahatin tadını çıkarabilirsiniz.
7/24 CANLI DESTEK İLE AKLINIZ KALMASIN!
Bilet Dükkanı'ndan satın almış olduğunuz uçak bileti ya da otobüs bileti, rezervasyonunu gerçekleştirdiğiniz otel, araç kiralama ve transfer hizmetlerinin tamamı için 7 gün 24 saat müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Kullanıcıların karşılaşabileceği problemlere anında çözüm üreten ekibiyle Bilet Dükkanı, müşteri memnuniyetini son derece önemsiyor. Bununla birlikte yardım sayfasında kullanıcıların merak ettiği pek çok soruyu da detaylı bir şekilde cevaplıyor.
GÜVENİLİR ALIŞVERİŞİN ADRESİ BİLET DÜKKANI!
Bilet Dükkanı, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapacağınız alışverişlerde kredi kartı ya da banka kartınız aracılığıyla gönül rahatlığıyla ödeme yapabilirsiniz. İstenilen bilgileri girerek gerçekleştirdiğiniz ödemelerinizde kullanmış olduğunuz kart ve kişisel bilgilerinize dair tüm veriler, ‘Crafgate Teknoloji A.Ş.' ödeme altyapısı güvencesiyle saklanırken Bilet Dükkanı sisteminde girmiş olduğunuz hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.