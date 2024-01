Yeni Togg modeli tanıtıldı! İşte T10F'den ilk görüntüler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollarda. Türkiye'de yollarda sık sık görmeye alıştığımız ve piyasaya çok güçlü şekilde giren Togg ile ilgili tarihi bir gün daha yaşandı.Yeni model T10F Fastback'in tanıtımındaki görüntüler tam anlamıyla hayran bıraktı.Togg'un X hesabından bir tanıtım videosu da yayınlandı.Paylaşımda 'Zamanın ruhunu fastback ile yakalayın... Karşınızda T10F' denildi.CES 2024'te görücüye çıkan yeni model, 'T10F' olarak piyasaya sürülecek.Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.Türkiye, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 65 bin 562 'tam elektrikli' otomobil satışıyla İtalya, İspanya, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya gibi AB ülkelerini geçerek 6'ncı sıraya yerleşti.Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde bugün başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yerini aldı.CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz (Transition Consept Smart Device) ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan TOGG, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG standında, uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katıldıklarını söyledi.Fuarda, bütün faaliyet alanlarında kullanıcılarla buluşturdukları ürün ve hizmetlerin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerini anlattıklarını dile getiren Karakaş, bunun yanı sıra ikinci akıllı cihazları T10F ile dünya kamuoyunun karşısına çıktıklarını anlattı.Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F'yi dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:'27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.'Karakaş, CES'te ikinci akıllı cihazlarının yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformu ve temiz enerji çözümlerini de ziyaretçiler ile buluşturduklarını vurguladı.Ayrıca Karakaş, T10X'in Avrupa'da ilk olarak Almanya'da yıl sonu itibarıyla satışlarına başlanacağını aktardı.Verilen bilgiye göre, Togg T10F, T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkıyor.2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de, sonrasında ise Avrupa pazarında kullanıcılar ile buluşacak T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.Bu teknoloji sayesinde Togg sahipleri akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecek.T10F, uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek.Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, 'yoğun trafik pilotu' asistan özelliğine de sahip olacak.Kullanıcılar bu özellikle 15 kilometre/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F'nin kontrolünde ilerleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılar ile buluşturacak.T10X gibi C platformunda tasarlanan T10F, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu bir görünüme sahip. Cihazın stil konseptinde, dinamik ve sportif bir çizgiyi modernlikle birleştiren hacimli arka tasarım dikkat çekiyor.Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir Togg imzası olan 'bumerang' şeklindeki gündüz farları yer alıyor.Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, T10F'nin sportif, dinamik bir tutuşla uyumlu zarif bir sürüş deneyimine imkan sağlıyor.Kullanıcılar T10X'te olduğu gibi T10F cihazında da Togg'un mobilite deneyimini yeniden tanımladığı Trumore mobil uygulamasıyla bağlantılı bir deneyim yaşayacak.Sürücüler, Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.