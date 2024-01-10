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Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!

F-16'ların tüm görevlerini daha uygun maliyetle gerçekleştirmesi beklenen millî HÜRJET, 2025 yılında envantere girecek. Katıldığı bir programda F-16 ile HÜRJET karşılaştırması yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET'in muhtemel satış fiyatını açıkladı.

Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!
Ekleme: 10.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!
Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından millî imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in test faaliyetleri sürüyor. Önümüzdeki yıl Türk Hava Kuvvetleri'ne 4 adet HÜRJET teslim etmeyi hedefleyen TUSAŞ, sonraki dönemde her ay 2 adet olmak üzere yılda 24 adet uçağı seri üretim bandından çıkaracak.

Türk ordusunun HÜRJET için ilk etapta 16 adet siparişi bulunuyor. Bu rakam ilk teslimatların ardından güncellenecek. Boyutları itibariyle F-16'ya yakın ölçekte tasarlanan HÜRJET, insanlı savaş uçaklarıyla yapılan hava operasyonlarında saat başı maliyetin düşmesini sağlayacak. F-16'lara kıyasla çok daha maliyet etkin konumda bulunan HÜRJET, envanterdeki füzelerin hemen hemen tamamını kullanabilecek.

Önemli ihracat başarılarına da imza atması beklenen HÜRJET'in satış fiyatı şimdiden merak konusu olurken bu yönde ilk mesaj TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den geldi. Vav TV'nin organize ettiği Gençlerle Baş Başa programında konuşan Kotil, HÜRJET'in tahmini satış fiyatının güncel F-16'ların 3'te 1'i ile 2'de 1'i arasında olacağını söyledi.

'HÜRJET 1,4 mach hızla uçuyor. Bunu silahlandırırsak küçük F-16 olur. Fiyatı da F-16'nın 1/3'ü, 1/2'si gibi oluyor' diyen Kotil, HÜRJET satışına ilişkin yaklaşık rakamı da vermiş oldu.

Amerikan Lockheed Martin üretimi F-16'ların Viper versiyonu 60-65 milyon dolar arasında fiyata satılıyor. Temel Kotil'in HÜRJET fiyatı konusunda yaptığı F-16 kıyaslaması göz önüne alındığında, millî uçak konusunda 20-25 milyon dolar arasında satış fiyatı düşünüldüğü ortaya çıkıyor.

1Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!

F-16 VE T-38'LERİN YERİNİ ALACAK
General Electric üretimi F404 motorun güç verdiği HÜRJET'in 2025 itibariyle seri üretime geçmesi, sonraki dönemde TCG ANADOLU gemisinde konuşlanacak bir versiyonunun üretilmesi hedefleniyor. ASELSAN yapımı AESA radar Murad'ın entegre edilmesiyle F-16'ların görevlerini eksiksiz yapabilir hale gelecek HÜRJET, aynı zamanda yerli mühimmatları ateşleyecek.

15 metre uzunluğa ve 9,9 metre kanat açıklığına sahip F-16'lara karşılık HÜRJET, 13,6 metrelik boyu ve 9,5 metrelik kanat açıklığıyla dikkat çekiyor. Yerden yüksekliği 5,1 metreye denk gelen arka dik kanadı HÜRJET'e keskin manevra gücü sağlarken motorundan aldığı yüksek itki gücü HÜRJET'in 14 kilometre irtifada saatte 1700 km hıza (1,4 mach) ulaşmasını sağlıyor.

HÜRJET havalandıktan sonra 1 dakika içerisinde 12 km'ye tırmanabiliyor. 2222 km menzile yakıt tankı olmadan varırken, kanatlar ve gövde altında 2 bin 700 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Akrobasi uçağı olarak da kullanılacak HÜRJET, envanterdeki T-38 uçaklarının yerini alacak. HÜRJET'in yeni varyantlarıyla birlikte orta ve uzun vadede F-16'ların yerini almasına da kesin gözüyle bakılıyor.
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