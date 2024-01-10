Tekel bayisini otomatik silahla taradılar

Türkiye'de son zamanlarda hemen hemen her gün çete hesaplaşması ve silahlı saldırı olayları yaşanıyor. Temmuz 2023'te İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisi baskını gündemdeki yerini hala korurken benzer bir saldırı haberi de Büyükçekmece'den geldi.Geçen pazar günü meydana gelen olayda iddiaya göre, siyah bir arabayla dükkanın önüne giden maskeli saldırganlar, henüz bilinmeyen bir nedenle, otomatik silahla tekel bayisine ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden hızla geldikleri arabayla kaçarak uzaklaştı.Saldırı esnasında dükkanın içerisinde bulunan bir müşteri ise kurşun yağmurundan kıl payı kurtulmayı başardı. Olay yerine giden polis ekipleri incelemelerin ardından soruşturma başlattı.Maskeli saldırganın tekel bayisine saldırı düzenlediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz 2023'te tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçmış, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.Olayın ardından kaçan şüpheliler ve bunlara yardım ettikleri belirlenen şahıslar gözaltına alınmış, Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi serbest bırakılmıştı. Saldırganlar için ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle fezleke hazırlanmıştı.