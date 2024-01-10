NASA Ay görevini erteliyor: Yeni Plan 2026'ya Kaydırıldı

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.NASA, bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis görevinde, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini açıkladı.NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini 'mürettebat güvenliği' olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, 'Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir.' ifadesini kullandı.Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.