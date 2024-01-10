  • USD: 29,91 - 29,97
  • EURO: 32,72 - 32,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuştu. Kalın, küresel sistemin Filistin'de sınıfta kaldığını belirterek, bölgedeki sorunun giderilmesi için iki devletli çözümün gerekli olduğunu vurguladı. Kalın, "Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı
Ekleme: 10.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde konuştu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail'in Gazze hunharca saldırılarında sessizliğe boğulması bu mefluç durumun son örneklerinden biridir.

Sınırlarını aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her güç, aktör ve politika kendi sonunu hazırlamaya başlamış demektir.

Küresel güç dengesinin çok uzağındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bu belirsizlik ve hibrit tehditler dönemine kendimizi hazırlamak için sürekli yeni kabiliyetler geliştiriyoruz. Son 4 yılda yaşanan krizler küresel kırılmaların giderek daha derin ve yıkıcı hale geldiğini gösteriyor.

Adalet herkesin hakkını alması demektir. İki devletli çözümün İsrail açısından da kalıcı güven ve istikrar üretecek yegane seçenek olduğuna inanıyoruz.

Saldırıların durması kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaştırılması esir takası, iki devletli çözüm ve Filistin milli uzlaşısını sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz.

İkinci temel unsur olan caydırıcılık bir tehdidi ortaya çıkmadan engelleme kabiliyetine sahip olmaktır. Çok yalın bir şekilde ifade etmek gerekirse caydırıcılık şu demektir; Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geldiğini bilecek ve daha elini taşa götürmeden iki defa düşünmek zorunda kalacaktır.

Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Türkiye son yıllarda özellikle savunma sanayi SİHA ve kritik altyapı teknolojilerinde kendine yeterli caydırıcı ve önleyici bir güç merkezi olmak için kuantum sıçraması yapmış ve tüm ezberleri bozmuştur.

'TÜRKİYE BÖLGE VE DÜNYA BARIŞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ'
Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.

Milletlerin ve ülkelerin özgürlüğünü bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına almayan bir güvenlik mimarisinin adalet güven ve yapıcı rekabet üretmesi mümkün değildir. Bu bağlamda stratejik güvenlik sadece kendimizin değil diğer ülkelerin güvenlik ve refahını da gözeten bir yaklaşımı esas alır. Bu yüzden temel ilkemiz şudur sahada ve masada kazanmak önemlidir, hayatidir, vazgeçilmezdir. Ama aynı şekilde önemli olan gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır.
Başkan Erdoğan'dan açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı
Ümit Özdağ yine patladı! İşte 'Muhalif Gençlik' isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...
Gazze'de can kaybında acı bilanço! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti
Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız
Aksungur'dan milli motorla bir başarı daha: 41 kere maşallah
CHP’li belediyeden pişkinlik
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!
BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu