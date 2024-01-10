Kaptan bir anda fenalaştı! İzmir'deki yolcu gemisinde büyük panik

Alınan bilgiye göre, taşeron hizmet veren bir kooperatife ait olan ve körfez içi yolcu taşımacılığı yapan 'Mustafa Günay' isimli vapur, yaklaşık 85 yolcusuyla Konak İskelesi'ne yanaştığı sırada kontrolden çıktı.Kıyıdaki kayalara ve sahil bandına vuran vapurun ön bölümü karaya çıktı.Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ambulans ekipleri ayakta müdahale etti. Diğer yolcular tahliye edildi. Vapur, başka bir vapur tarafından çekilerek kurtarıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kaptanın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vapurun kontrolden çıkarak sahil bandına çarptığı belirtildi.İşte kaza bölgesinden gelen görüntüler...