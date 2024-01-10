Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e hapis istemi! 'Bu paylaşımlardan pişmanım'

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 7 Aralık'ta gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi. Şikayetin ardından yapılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı. Şüpheli Gizem Bağdaçiçek hakkında ifadesinin alınması için talimat yazıldığı ancak kendisine ulaşılamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.