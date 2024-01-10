Çorum'da deprem: AFAD verileri duyurdu

AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.Deprem, 16,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.