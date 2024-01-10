  • USD: 29,91 - 29,97
  • EURO: 32,72 - 32,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

5 gündür aranıyordu, dağda ölü bulundu

Isparta'da 5 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Doğan Argun, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, dağda ölü bulundu.

Ekleme: 10.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
5 gündür aranıyordu, dağda ölü bulundu
Bağlar Mahallesi'ndeki evinden 5 Ocak günü 'Camiye gidiyorum' diyerek ayrılan Doğan Argun'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine Doğan Argun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Sav beldesi mevkisinde dağda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, Doğan Argun olduğu tespit edildi. Argun'un cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğan Argun'un bulunduğu bölge ile evi arasındaki mesafenin yaklaşık 10 kilometre olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Doğan Argun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Başkan Erdoğan'dan açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu: Küresel sistem Filistin'de sınıfta kaldı
Ümit Özdağ yine patladı! İşte 'Muhalif Gençlik' isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...
Gazze'de can kaybında acı bilanço! 23 bin 357 kişi hayatını kaybetti
Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız
Aksungur'dan milli motorla bir başarı daha: 41 kere maşallah
CHP’li belediyeden pişkinlik
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt
1999 depremi ile ilgili kan donduran iddia! Jeffrey Epstein’ın fuhuş ağı Türkiye’ye de uzanmış: Kaybolan çocuklara neler oldu?
Temel Kotil HÜRJET'in fiyatını açıkladı: F-16'lardan çok daha uygun!
BM'den Gazze yorumu: Eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Dünyayı yöneten şeytanlar! Epstein'in pedofili listesinde mide bulandıran isimler tek tek ifşa oldu
Yerel seçimlere doğru! Ali Babacan'dan ittifaka veto: 'Kendi adaylarımızla giriyoruz'
DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul
Bakan Şimşek duyurdu: Yasal düzenlemede son aşamaya gelindi
Savunmada bir ilk daha: İtalyan Astore İHA'sına Türk CİRİT füzesi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında İzmir kördüğümü! Yine açıklanmayacak
ABD ve İngiltere, Husilerin İHA ve füzelerini düşürdü
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu
Ankara'da yağış sonrası yol çöktü! Çöp kamyonu sıkıştı
Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

Apple ödüyor: iPhone 6 ve 7 modellerine 92 dolar yatacak...

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

Herkesi hasta edebiliyor: Yeni virüs salgını en çok kalbi etkiliyor... Uzmanlardan kritik uyarı

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

İki il için 7,3’lük deprem uyarısı! Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? 10 soruda 31 Mart 2024 yerel seçimleri!

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu

Kentsel dönüşümde kira desteği arttı! Büyükşehirler için rakam belli oldu