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12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Ekleme: 10.01.2024 - 08:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:40 / Editör: Ozge Selin
12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini sürdürüyor, milli iradeye kasteden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) de o örgütlerin başında geliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kıskaç-3 operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 38 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

'Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız'

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-3 operasyonlarında;

- Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

- Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

- Örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

- Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

- Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız.

Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.
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