Şaban Sevinç'ten Halk TV itirafı! Eren Erdem canlı yayında şaşkına döndü

CHP'nin fondaş kanallar üzerinden siyaset mühendisliği yaparak, kamuoyu oluşturmaya çalıştığı son dönemdeki itiraf ve karşılıklı restleşmeler ile ortaya çıkarken, çarpıcı bir itiraf da Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten geldi.14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası 'değişim' çağrılarına Halk TV'nin destek verdiğine yönelik düşünceyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hamle yaparak Halk TV ile yaptıkları protokolün sonlandırılmasına yönelik bir adım atmıştı. Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.Geçtiğimiz aylardaki 'fesih' sonrası Sözcü TV'den ayrılmak zorunda bırakılan Yılmaz Özdil de dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Özdil, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak fesih belgesini paylaşmış ve 'Türk basın tarihinin en hazin belgesi' olarak yorumlamıştı.CHP/fondaş kanallar ilişkisi seçimlerin ardından iyice afişe olurken Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten de çarpıcı bir itiraf geldi.Şaban Sevinç katıldığı canlı yayında sunucunun 'CHP, Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?' sorusuna 'Evet karışıyordu bunu Eren Erdem de biliyor. Benim dönemimde de karışmak istediler ben karıştırtmadım.' yanıtını verdi. Sevinç, CHP'nin baskıları sonrası görevinden ayrılmak durumunda kaldığını ima etti.Sevinç'in sözleri sonrası Eren Erdem 'Ooo...' çıkışında bulunarak şaşkınlığını gizleyemedi.