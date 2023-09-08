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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda soğuk savaş çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, ittifak yok diyerek bir kez daha gemileri yaktı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'i çok kızdıracak bir hamleye imza attı. İYİ Parti liderinin danışmanının 'belediye başkanlığı' teklifi ile CHP'ye transfer edildiği ortaya çıktı. Bu durum, CHP'de de krize yol açtı… Milletvekilleri 'Adayı Genel Başkan belirleyemez' diyerek kazan kaldırdı… CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırdı: Umarım yine arkadaş kurbanı olmaz!

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Ekleme: 8.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 8.09.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
8'li koalisyon seçimlerin ardından gemileri yaktı. Özellikle masanın iki büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında kavga kızıştı… İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta 'Yerel seçimde ittifak yok' mesajı, kriz yarattıı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'yolunuz açık olsun' mesajı gelse de Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşulacak bir hamle yaptı…

İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transfer olduğu açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletvekili olarak seçilemeyen İbrahim Alagöz'ün CHP'ye geçişiyle ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, bugünkü yazısında brahim Alagöz'ün CHP'ye 'transfer' sürecini kaleme aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!

Buna göre Alagöz'ü CHP'ye bizzat Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı. Bunun üzerine Alagöz 3 Eylül'de bir düğüne katılarak durumu Meral Akşener'e aktardı. 'Kılıçdaroğlu bana Nilüfer Belediyesi adaylığını önerdi' ifadesini kullandı. Akşener ise skandal transferi 'hayırlı olsun' diyerek yanıtladı…

İsmail Saymaz'a özel açıklamalarda bulunan İbrahim Alagöz, Bursa'nın Nilüfer Belediyesi adaylığını da doğruladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!

Ancak Alagöz'ün CHP'ye transferi partiyi karıştırdı. Özellikle Bursa milletvekillerinin duruma tepki gösterdiği ve 'Adayların genel başkan tarafından belirlenmesi doğru değil' dediği iddiası ortaya atıldı.

İsmail Saymaz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini eleştirerek kararı 'akıl tutulması' olarak yorumladı.

'Siz ya İyi Parti ile ittifakı bozmak için bahane arıyorsunuz ya da Bursa'yı ve büyükşehirleri tümden kaybetmek istiyorsunuz. Bu kafayla, geçtim Bursa'yı kazanmayı, Nilüfer'i bile teslim edersiniz' ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!

Saymaz, Kılıçdaroğlu'na şu mesajı da yolladı: Umarım Perinaz Mahpeyker Yaman skandalında olduğu gibi yine kötü arkadaş kurbanı olmuyordur...

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
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