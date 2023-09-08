Dinlenme tesisinde inanılmaz olay: Garsonu bu yüzden evire çevire dövdüler!
İnanılmaz olay Bursa'daki dinlenme tesisinde gerçekleşti. 3 kişi, yemeğin geç geldiğini söyleyip olay çıkardı. Genç garsonu tekme tokat döven zorbalar, kameralara saniye saniye yansıdı
Dinlenme tesisinde inanılmaz bir olay yaşandı. Gemlik civarındaki bir tesiste mola veren 3 kişi, yemek söyledi.
İddialara göre; sipariş verdikleri yemek geç geldi. Bunun üzerine 3 kişi garson Murat Tepe'yi evire çevire dövdü.
Genç adama kabusu yaşatan 3 saldırgan olay yerinden kaçtı.
Başına darbe alan garson Murat Tepe ise yaralandı. Alnına dikiş atıldı.
İhbar üzerine saldırganlar kısa sürede yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişi denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup salıverildi.
İddialara göre; sipariş verdikleri yemek geç geldi. Bunun üzerine 3 kişi garson Murat Tepe'yi evire çevire dövdü.
Genç adama kabusu yaşatan 3 saldırgan olay yerinden kaçtı.
Başına darbe alan garson Murat Tepe ise yaralandı. Alnına dikiş atıldı.
İhbar üzerine saldırganlar kısa sürede yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişi denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup salıverildi.