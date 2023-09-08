Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekliye ek zam düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği Orta Vadeli Program'ı (OVP) değerlendirirken emekli zammı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi.Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, 'Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi.' dedi.OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, 'Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz' diye konuştu.Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti.OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, 'Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek' dedi.Memur ve emekli maaşı üzerine değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ile ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alacaklarını ifade etti. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı.