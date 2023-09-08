Acı haber ülkeyi karıştırdı… Fransız polisi Türk gencini göz göre göre öldürdü! Üst üste çarptılar!

Fransa'da polisin karıştığı olay, 16 yaşındaki Türk gencinin ölümüyle sonlandı. Ülkenin Elancourt kentinde dün polis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Türk genci Sefa Şahin'den acı haber geldi. Sefa Şahin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği haberi yasa boğarken Fransız polisi cinayete neden olan kazada sorumluluğu 16 yaşındaki gencin üzerine attı.

Fransa, polisin neden olduğu bir kazada hayatını acı bir şekilde kaybeden Türk gencini konuşuyor. Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde dün akşam polis aracının neden olduğu olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınırken, biri 'polisin dur ihtarına uyulmadığı' gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı.



FRANSIZ POLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR



Cinayet gibi kazada suçu, acı bir şekilde hayatını kaybeden Şahin'in üzerine atmaya çalışan Fransız polisine tepki yağarken, ailenin avukatı acı olaydaki detayları anlattı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Yassine Bouzrou, Şahin'in beyin ölümünün gerçekleştiğini ve medyada polisin perspektifinden yer alan, 'gencin polislerin aracına vurduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. Bouzrou, polislerin araçlarıyla Şahin'i takip ettiğini belirterek, olayla ilgili 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.



GÜVENLİK KAMERALARIYLA OYNANDI MI?



Polislerin olay yerindeki okul ve binaların kameralarına müdahale ettiğini anlatan Nuri Şahin, olup biteni görgü şahitlerinden öğrendiğini ifade etti. Şahin, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak, uyarı vermeden bir polis aracının motosiklet süren yeğeninin yolunu kestiğini ve Sefa'nın bu nedenle ön kaportaya çarptığını söyledi.



ARKA ARKAYA ÇARPTILAR, YARDIM ETMEDİLER



Ayağa kalkan yeğenine ikinci bir polis aracının gelip çarptığını söyleyen Şahin, Sefa'nın yarım saatten fazla bir süre yerden kaldırılmadığını ifade etti. Nuri Şahin, polislerin yeğenine kalp masajı yaptığını, orada bulunan bir vatandaşın itfaiyeyi çağırdığını belirtti. Yeğeninin olay yerine 5 ve 10 dakika mesafedeki hastaneler yerine, 1,5 saat uzaklıktaki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran amca Şahin, yeğeninin yaşam destek ünitesinden fişini çektirmemek için hastaneyle tartıştıklarını ve 3-4 gün kazandıklarını anlattı.



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



Şahin, 'Şu anda yeğenim beyin ölümüne girmiştir. Biz de yeğenimi Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Çünkü burada hiçbir şekilde, hastaneye güvenmiyoruz. Hastane şu anda yeğenimin fişini çekmek istiyor.' dedi. Olay sonrası gözaltına alınan 2 polisin serbest bırakılmasına tepki gösteren Şahin, 'Sefa efendi, merhametli ve yardımsever bir çocuk.' dedi.