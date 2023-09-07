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MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin ekonomi sorumlularından Rojna kod kod adlı Zülfiye Binbir, Suriye Rumeylan’da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Ekleme: 7.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 7.09.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde son dönemde başarılı operasyonlar icra eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de yürüttüğü ekonomi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği imkanlarla bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık vermesi üzerine MİT, Suriye Kamışlı'daki finans sorumlusu "Rojna" kod adlı Zülfiye Binbir'i hedef olarak belirledi.

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Rojna kod Zülfiye BİNBİR’in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan Binbir'i, düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

ZÜLFİYE BİNBİR KİMDİR?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Zülfiye Binbir, 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı. Amed ve Garzan eyaletlerinde görev yaptıktan sonra 1997 yılında Irak alanına geçerek 2004 yılına kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam etti.

Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı.

2012 yılında Irak Hınere'deki Zeynep Kınacı Akademisi’nde ideolojik eğitim alan Binbir, eğitimi tamamlaması akabinde Suriye bölgesine görevlendirildi. Suriye’de bulunduğu süreçte örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye Kobani sözde asayiş komutanı olarak görevlendirildi.

2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgüt tarafından kurulan koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı. Zülfiye Binbir 2021 yılından itibaren ise Kamışlı’da örgütün maliye/ekonomi sorumluları arasında yer alıyordu.

Güvenlik kaynakları PKK/YPG’nin ekonomi sorumluları arasında yer alan Binbir'in etkisiz hale getirilmesinin örgütün bu alandaki faaliyetlerini sekteye uğratacağını belirtti.
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