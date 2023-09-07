  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Burcu Köksal'dan 'İYİ Parti' sorusuna kaçamak yanıt: Gerekirse seçimlere tek gireriz

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere tek gireceklerini açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya kaçamak yanıt veren Köksal, "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz" diye konuştu.

CHP'li Burcu Köksal'dan 'İYİ Parti' sorusuna kaçamak yanıt: Gerekirse seçimlere tek gireriz
Ekleme: 7.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 7.09.2023 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Burcu Köksal'dan 'İYİ Parti' sorusuna kaçamak yanıt: Gerekirse seçimlere tek gireriz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İttifaka kapısını tamamen kapatan Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayarak, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Burcu Köksal: Gerekirse seçimlere tek gireriz

Akşener'in açıklamaları sorulan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz" diye konuştu.

Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti sorusuna kaçamak cevap

Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.

Thodex davasında karar çıktı! İşte Faruk Fatih Özer'e verilen ceza...
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'e tokat gibi cevap!
CHP'li Burcu Köksal'dan 'İYİ Parti' sorusuna kaçamak yanıt: Gerekirse seçimlere tek gireriz
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Müsavat Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'na: Herkesin yolu açık olsun
Kırklareli'de can kaybı 6'ya yükseldi
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: 'Enflasyon farkı görülecek' diyerek o tarihi işaret etti
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine destek mesajı
Bakan Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam
MSB kaynakları açıkladı! Son 1 haftada 39 terörist öldürüldü
CHP'den sonra İYİ Parti de Togg'a hayran kaldı: Gittim gördüm gurur duydum...
CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi
Rüşvet skandalında 2. perde: Halk Ekmek çalışanı Hakan Han Özcan’ı doğruladı
MİT'ten nokta operasyon: Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
Tunç Soyer'den İyi Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasına ilk yorum: Kayıp yaşamayız
Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Financial Times: Türkiye, yabancı yatırımcıları geri çekiyor
Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızası!
Başkan Erdoğan, USCMO üyelerini kabul etti
Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

Meteoroloji uyardı! 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Rize, Balıkesir, Manisa, Eskişehir'de

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçti: Bir kilometre uzunluğundaki yeşil kuyruklu yıldız yeniden kendini gösterecek

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

Uşak’ta korkunç olay! Komşuları fark etti: Kötü kokular gelince…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak