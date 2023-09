Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlere yönelik vergisiz telefonla ilgili, "Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil, gayemiz bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum" dedi.Soçi ziyareti ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Rusya ile işbirliğini artırmak istiyoruz" diye konuştu.Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."(Gençlere yönelik vergisiz telefon) Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke yani malumunuz yaş ortalamamız 33. çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil, gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."(Rusya ziyaretinde yer alması) Tabii Rus iş insanlarının Türkiye'de önemli yatırımları var. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkede olduğu gibi. Rusya'da Türkiye'ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında. Bazı alanlarda daha stratejik işbirlikleri de mümkün. Karşılıklı kabiliyetlerimiz güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz. Yani savunma sanayinde de tabii bazı görüşmeler yapılıyor. Zaten malumunuz var. İşte hava savunma sistemleri Rusya'dan temin ediyoruz.2023'te üç büyük şehrimizde TEKNOFEST yapacağız demiştik. Ankara'nın en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. 940 binden fazla katılım oldu bir milyona yakın Pazar günü yoğun yağış olduğu için daha üst bir rakama ulaşılmamış oldu ama Ankara tarihinin en büyük etkinliği oldu. 27 Eylül'de de İzmir'de bu yılın son TEKNOFESTi ni gerçekleştireceğiz. Hem gençlerin hem tüm yaş gruplarından toplumun bu işe bu kadar sahip çıkması milli teknolojinin sahibi olarak kendisini hissetmesi ve bu duygularla oraya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın her yıl olduğu gibi bizimle beraber olması şampiyonlarımıza ödülünü vermesi Türk Devleti'nin bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. 14 bakanımız TEKNOFESTte katılmıştı. Bakanların da herhalde en fazla ilgi gösterdiği katıldığı organizasyon olmuş oldu. İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız.