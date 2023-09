İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte sınıfta kaldı. Mega Kent'te ulaşımdan alt yapıya kadar her alanda kriz yaşandı. Sorunlara çözüm bulma noktasında yetersiz kalan İBB yönetimi yeni sorunlara da kapı araladı. Son olay ise Üsküdar'da 25 bin nüfuslu Burhaniye Mahallesi'nde yaşandı. İBB, binlerce kişiyi ulaşım sıkıntısı ile baş başa bıraktı. Mahalle sakinleri, toplu ulaşımda büyük sıkıntı yaşarken yaklaşık 9 ay önce sarı dolmuşlar da hizmetten kaldırıldı.Otobüs seferlerinin seyrek olması ve araçların sık sık arızalanması nedeniyle vatandaşlar durakta saatlerce beklemek zorunda kaldı. Otobüs saatlerinin seyrek olması sebebiyle duraklarda bekleyen mahalle sakinleri, oluşan kalabalık sebebiyle otobüslere binmekte zorluk çekerken kalabalık otobüslerde yolculuk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.Burhaniye - Üsküdar Harem arasında çalışan 11BE numaralı İETT otobüsü, sabah 06.25'te Burhaniye'den başlayan seferlerinde gün içinde 07.50, 10.00, 11.45, 13.20, 15.25, 17.55 ve 20.10 saatlerinde Üsküdar Harem'e hareket ederken, Harem'den 07.00, 09.00, 10.50, 12.35, 14.25, 16.45, 19.05 ve 21.00 saatleri arasında Burhaniye Mahallesi'ne hareket ediyor.Mahalle sakinlerinin kullandığı bir diğer hat olan Burhaniye Mahallesi Üsküdar Marmaray arasında çalışan 11 C numaralı İETT otobüsü ise sabah Burhaniye'den 06.00'da başlarken 08.00'e kadar 15 dakikada bir, 08.00'den 09.20'ye kadar 20 dakikada bir, 09.20'den sonra ise 30 ve 40 dakikada bir Üsküdar Marmaray'a sefer yapıyor. Marmaray'dan Burhaniye Mahallesi'ne dönüş ise 14.00'te başlayan seferler 14.00, 14.40, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.40 ve 22.20 saatlerinde yapılıyor. Bölgeye ulaşımda kullanılan başka iki hattın ise sefer sayıları daha da az.Defalarca İBB yönetimine başvurduklarını söyleyen Üsküdar Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, yaşadıkları çaresizliği Sabah Gazetesi'ne anlattı. Kadir Uğurtay, 'Mahallemizde 9 ay önce sarı dolmuşlarımız vardı. Sarı dolmuşlarımızı UKOME hiçbir alt yapı hazırlamadan bunları taksiye döndürdü. Burada zaten her gün 4 seferimiz araç arızasından dolayı iptal oluyor. Üstelik bu iptal olan seferler 45 dakikalık seferler. Bu seferler iptal olunca bizler 2.5- 3 saat mecburi bekliyoruz. Duraklarda bekleyen insan sayısı yolcu sayısı artıyor. Yaşlılarımız çok sıkıntı çekiyor. Dolmuşları da kaldırdıktan sonra mahallede ulaşım felç duruma geldi. Ben İBB'de üst yönetimden alt kademeye kadar birçok kişiyle görüşmeme rağmen öteleye öteleye eylül ayının ilk haftasına geldik. Bir hafta sonra okullarımız açılacak. Zaten otobüs seferlerimiz yetersiz. Zaten otobüslerimiz hep arıza yapıyor' ifadesini kullandı.Muhtar Kadir Uğurtay, 'İBB söylediğimiz sıkıntılarımıza kulak asmadı. Artık cevap bile vermiyorlar. Sorunlarla ilgilenecek bir yetkili bulamıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ya arızalı otobüsleri tamir etsinler ya da dolmuşlar yeniden faaliyete başlasın. Ulaşımdan dolayı mahalleli isyan bayrağını açmış durumdadır. Yollarda duraklarda beklediğini gördüğüm yaşlıları engellileri kendi aracımla Üsküdar'a bırakıyorum. İBB, insanlara bu hizmeti yapmak için oy almış, bu hizmeti yapmak zorundadır. Otobüs yoksa bizim sorumluluğumuz mudur? Biz mi otobüs alacağız? Mahalleliler olarak yardım toplayalım otobüs mü alalım. Bu hizmeti biz mi sürdüreceğiz. Ben sorunları her kademeye kadar dile getirdim. Cevap alamadım. Gerekirse İBB önünde belediyeyi protesto edeceğim' diyerek dert yandı.'ULAŞIMDA YETİM KALDIK'Mahalle sakini Nuri Güney, 'Otobüsler gelmiyor. Saatlerce burada ve Üsküdar'da beklemek zorunda kalıyoruz. 8'li dolmuşlar vardı kaldırıldı. Ulaşım konusunda yetim kaldık' ifadesini kullandı. Mahalle sakini Muharrem Kaya da, 'Otobüsler geç geliyor. Duraklarda bekliyoruz. Bazen 30 dakika bazen 40 dakika bekliyoruz' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert çıktı.Her gün otobüsleri kullandığını söyleyen Ziya Eğin, 'Her gün bu otobüsleri kullanıyorum. Eşimi hastaneye götürüyorum. Belediye bu işleri yapamıyor' dedi.Mahalle sakini Fikret Burçak da yaşanan sorunlarla ilgili olarak, 'İstanbul'un göbeğinde insanlar Anadolu'nun ücra bir köşesinde layık görülmeyen bir hizmetle karşı karşıya kalıyor. Çaresiz kaldık. 1.5-2 saate yakın otobüs beklediğimiz oluyor' dedi.