Canik Ile Milli Kulelerin Ihracat Yolculugu Basliyor

Türkiye’nin savunma sanayi alaninda önde gelen sirketlerinden CANiK’in global ihracat odakli fuar serüveni, Polonya’nin ardindan Ingiltere ile devam ediyor. 5-8 Eylül’de gerçeklesen Dogu Avrupa’nin en eski savunma fuari MSPO 2023’te önemli basarilara imza atan CANiK, Ingiltere’de de yeni ihracat rekorlari hedefliyor. CANiK, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasinda Ingiltere’nin baskenti Londra’daki dünyanin önde gelen ve en prestijli fuarlarindan biri olan Uluslararasi Savunma ve Güvenlik Ekipmanlari Fuari (DSEI 2023) için son hazirliklarini tamamladi.Yurt disinda ilk defa görücüye çiktiTürkiye basinin da yakindan takip ettigi DSEI 2023’te CANiK, tüm ürün gruplari ile birlikte tamkadro yerini aliyor. Geçtigimiz yil dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü Ingiliz sirketi AEI Systems’i satin alan CANiK, simdi de Londra’da bir gövde gösterisine hazirlaniyor. CANiK, Uluslararasi Savunma Sanayi Fuari IDEF’23’te sergiledigi, yurtdisinda ise ilk defa Polonya’da görücüye çikardigi milli uçaksavarimizin en hizli ve en yeni halkasi CANiK M3 ve grup sirketi UNIROBOTICS tarafindan gelistirilen milli uzaktan komutali stabilize silah (UKSS) kule ailesini, Ingiltere’de dünyaya tanitacak.“Kilogram basi ihracatimizi 400 dolarin üzerine çikaracagiz”CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Dogu Avrupa’nin en eski savunma fuari olan Polonya’daki MSPO 2023’te ülkemizi gururla temsil ederek, sektörün global arenasina dünya savunma sanayisinin yükselen degeri Türkiye’nin imzasini biraktik. Fuarin yildiz oyuncularindan biri olarak görülen CANiK ve grup istiraklerimiz ile birlikte stratejik bir öneme sahip olan Polonya’dan önemli ön anlasmalarla dönüyoruz. Eylül ayinin bizim için bir diger önemli fuari Ingiltere’nin ve Birlesik Krallik’in kalbi Londra’da yapilacak olan dünyanin en prestijli savunma fuarlari arasinda gösterilen DSEI 2023 öncesinde son hazirliklarimizi tamamladik. Dünyanin en büyük uzaktan komutali silah kulesi ürün ailesinden birine sahip UNIROBOTICS’in tüm ürün gamini bu fuarda tanitacagiz. Yüzde yüz yerli ve milli kulelerimiz, dost ve müttefik ülkeler için önemli bir kuvvet çarpani olacak. Yüksek katma degerli ürün ihracatimizi uzaktan kumandali komuta sistemleri ile daha da yukarilara tasiyoruz. Yeni siparislerle kilogram basi ihracatimizi 400 dolarin üzerine çikarmayi hedefliyoruz” diye konustu.