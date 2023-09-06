Başakşehir'de site otoparkında onlarca araca ulaşılamıyor

Başakşehir 1. Etapta bulunan bir sitenin otoparkında onlarca araç sular altında kaldı. Eski bir ve eksi ikinci kattaki daireleri kullanılamaz hale gelen site sakinleri bir yandan da araçlarına ulaşmayı bekliyor.

İstanbul'un kuzeyinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sele döndü. Sel sonrası Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy sular altında kaldı. Afette 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Sel kaynaklı hasar alan bölgelerde tespit ve onarma çalışmaları sürüyor.Sel sonrası yoğun hasar alan Başakşehir 1. Etapta bulunan bir sitede eksi bir ve eksi ikinci katlardaki daireler tamamen kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı sitede hasar çok büyük.Evlerdeki eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Site sakinleri site önünde su tahliye ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını beklerken onlarca aracın ise otoparkta sular altında kaldığı, araçların henüz görülemediği öğrenildi.Otoparkta yaklaşık 150 aracın sular altında olduğu tahmin ediliyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, ekibi ile siteye gelerek çalışmaları inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.