  • USD: 26,76 - 26,81
  • EURO: 28,76 - 28,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY’den ucuz bilet kampanyası: 449 liraya uçuracak

Türk Hava Yolları yeni kampanya gerçekleştirdi. THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarda erken rezervasyon yapanlara 449 Lira’dan başlayan fiyatlarla uçuş hakkı tanıyacak.

Ekleme: 5.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 5.09.2023 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
THY’den ucuz bilet kampanyası: 449 liraya uçuracakTürk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarına erken rezervasyon indirimi yaptı.

THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarda erken rezervasyon yapanlara 449 Lira'dan başlayan fiyatlarla uçuş hakkı tanıyacak.
5-7 Eylül 2023 tarihinde alınacak biletlerle 1 Aralık 2023 – 30 Mart 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.

İstanbul ve Antalya havalimanlarından KKTC varışlı ya da kalkışlı uçuşlar için kampanya geçerli olacak.
Kampanya kapsamında biletler vergiler hariç EcoFly için 449 TL, ExtraFly için 779 TL, PrimeFly için 849 TL olarak satışa sunulacak.

Kampanya, 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacak.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!
İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi
Osman Gökçek'ten CHP'yi köşeye sıkıştıran sözler!
Muhalefet yine karıştı! CHP'li Özgür Özel'den İYİ Partili Adnan Beker'e yanıt: Kalbini kırarım...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
CHP'den şaşırtan hareket: Togg'u övdü 'Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje bu'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif